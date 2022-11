Razzia bei Hells-Angels in der Pfalz: Drogen, Waffen und eine Festnahme

In der Vorderpfalz und in Trier haben Polizisten am Dienstag eine Großrazzia gegen die Rockergruppe “Hells Angels MC“ durchgeführt. Dabei wurden Waffen und Drogen sichergestellt. Ein Mitglied wurde festgenommen.

Anlass war laut Ermittlungsbehörden, dass Mitglieder der Hells Angels verbotene Vereinsabzeichen in den sozialen Netzwerken geteilt und damit gegen das Vereinsgesetz verstoßen hatten. Wie die Staatsanwaltschaften Frankenthal und Trier mitteilen, durchsuchten etwa 300 Beamte Wohn- und Geschäftsräume der Hells-Angels, unter anderem in Speyer, Neustadt und Trier sowie im Rhein-Pfalz-Kreis und den Kreisen Germersheim und Südliche Weinstraße. Bei der Hells-Angels-Razzia wurden auch Drogen gefunden (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance Waffen, Bargeld und Rauschgift sichergestellt Bei den Durchsuchungen seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden, so die Ermittler, darunter Kutten der "Hells Angels MC" mit verbotenen Inschriften, zahlreiche Waffen, knapp 48.000 Euro Bargeld und mehr als ein halbes Kilogramm Gramm Marihuana. Ein 34-Jähriger sei festgenommen worden unter anderem wegen des Verdachts des Rauschgifthandels. Gegen mehrere Männer werde außerdem wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz, das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Ebling: "Wir leben Null-Toleranz-Strategie" Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling betonte, das Ermittlungsverfahren zeige die Konsequenz, mit der das Bundesland gegen Rockerkriminalität vorgehe. "Die Null-Toleranz-Strategie leben wir nach wie vor. Dazu gehört auch, den Rockergruppen ihre Waffen und verbotenen Symbole wie Kutten wegzunehmen", sagte der SPD-Politiker. Die Polizei in Rheinland-Pfalz ist in diesem Jahr bereits mehrfach im Einsatz gegen die Hells Angels gewesen. So vollstreckte sie etwa im Mai mehrere Durchsuchungsbeschlüsse bei Mitgliedern der Rockergruppe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Mit der Verschärfung des Vereinsgesetzes im Jahr 2020 war es verboten worden, Kutten mit Kennzeichen von verbotenen Rockergruppierungen zu tragen, auch in leicht abgewandelter Form.