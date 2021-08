Zahlreiche Stars werden dieses Jahr zum Festival des Deutschen Films Ludwigshafen kommen, das vom 1. bis zum 19. September über die Bühne geht.

Der Veranstalter rechnet in diesem Zeitraum mit über 80.000 Besuchern. Gleich zum Auftakt des Filmfestivals wird Joachim Król erwartet, der den zweiten Teil seines Films "Endlich Witwer" präsentieren wird - eine Komödie über einen Witwer, der versucht, längst vergessene Lebensträume wahr werden zu lassen.

Außerdem haben sich in der Geschichte des Filmfestivals auf der Parkinsel noch nie so viele Stars die Klinke in die Hand gegeben, wie es dieses Jahr werden. Von Ulrich Tukur über Andrea Sawatzki, von Ulrich Matthes über Hannelore Hoger von Walter Sittler bis zu Günther Maria Halmer.

Wieder vier Leinwände und 74 Filme

In zwei Zelten sowie zwei an Open-Air-Spielstätten werden insgesamt 74 Filme gezeigt, die in die Kategorien "klassisch", "stilbewusst" und "eigenwillig" eingeteilt sind, um dem Besucher eine Orientierung zu geben. So gibt es laut Intendant Michael Kötz auch ganz schrägen Geschichten im Programm. Wie "Baumbacher Syndrome" mit Tobias Moretti. In diesem Film verliert ein arroganter TV-Moderator, der immer alle Gäste in seinen Sendungen auflaufen ließ, seine Stimme und so bricht seine ganze Welt von einem Tag auf den anderen zusammen.

Aufgrund der aktuellen Corona Verordnung dürfen die Zelte nur zur Hälfte besetzt werden. Insgesamt dürfen 5.000 Besucher gleichzeitig auf das Festgelände. Sie müssen geimpft, genesen oder frisch getestet sein.

Im vergangenen Jahr hatte aufgrund der Coronapandemie nur eine kleine Open-Air-Ausgabe des Filmfestivals stattfinden können. Laut Veranstaltern sei das Festival 2020 damit kleiner ausgefallen müssen, als es das Allererste gewesen sei.

Es dürfen wieder Prominente kommen

Auch die feierlichen Preisverleihungen und prominenten Gäste mussten 2020 gestrichen werden. Dieses Jahr soll das anders sein. Erste Preisträger wurden bereits verkündet. In diesem Jahr wird der "Preis für Schauspielkunst" des Festivals an die beiden Schauspieler Ulrich Matthes und Claudia Michelsen verliehen.

Der Vorverkauf für das Filmfestival 2021 beginnt am Montag, dem 9. August, eine Karte kostet 12 Euro.