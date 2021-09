Identitätssuche "Ivie wie Ivie" erhält Filmkunstpreis in Ludwigshafen

Die filmische Identitätssuche "Ivie wie Ivie" ist am Samstagabend zum besten Werk beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen gekürt worden. Der Film ist das Kinodebüt von Jung-Regisseurin Sarah Blaßkiewitz.

"Ivie wie Ivie" handelt von der Suche zweier afrodeutscher Halbschwestern nach ihren Wurzeln. Aus Sicht der Jury gelingt es Regisseurin Blaßkiewitz, die Geschichte mit einem "heiteren, coolen und leichten Ton" zu schildern. Zugleich erzähle die 35-Jährige selbstbewusst und konsequent von ihrer eigenen Herkunft und zeige dabei "ein großes aufscheinendes Talent".

Haley Louise Jones und Lorna Ishema (re) in „Ivie wie Ivie” (c) Weydemann Bros. Constanze Schmitt David Schmitt

Science-Fiction-Romanze und US-Sozialdrama

Mit dem Preis für das beste Drehbuch wurde "Ich bin dein Mensch" ausgezeichnet. In dem romantischen Science-Fiction-Film geht es um die Liebe zwischen einer einsamen Frau und einer einsamen künstlichen Intelligenz. Drehbuchautoren Jan Schomburg und Maria Schrader verbänden eine "emotional bewegende Geschichte mit intellektuellem Vergnügen", so die Jury.

Der Preis für die beste Regieleistung erhielt Bastian Günther für "One of These Days". Der schon lange in den USA lebende und arbeitende Filmemacher erzählt in dem Werk vom sogenannten "White Trash", also der weißen amerikanischen Unterschicht. Günther sei ein Werk von "großer Humanität" gelungen, mit dem er die Herzen der Jury erobert habe, hieß es.

Der Publikumspreis des Festivals ging in diesem Jahr an "Sterben ist auch keine Lösung" von Regisseur Ingo Rasper. Individuelle Auszeichnungen erhielten der Schauspieler Dan Stevens ("Ich bin dein Mensch") und Regisseur Gregory Kirchhoff ("Baumbacher Syndrome").

60.000 Besucher auf der Parkinsel

Die 17. Auflage Filmfestival auf der Ludwigshafener Parkinsel lockte nach Angaben der Veranstalter etwa 60.000 Besucher an. Die strenge 2G-Regel, dass nur Geimpfte und Getestete das Festival besuchen durften, sei "goldrichtig" gewesen, bilanzierte Festivalchef Michael Kötz am Samstag.

Es habe offenbar ein hohes Sicherheitsbedürfnis bei den Besuchern gegeben, und kaum Beschwerden über die Corona-Maßnahme. Kötz ist sicher: "Ohne die 2G-Regel wären weniger Besucher gekommen - das hat wie eine Versicherung gewirkt. Viele Besucher sind gerade wegen 2G gekommen!"

Große Herausforderungen bei der Planung

Bis vergangenen Sonntag wurden fast 55.000 Kinotickets verkauft. Nachdem das Münchner Filmfest 25.500 Besucher gemeldet hat und die Berlinale 60.000, ist das 17. Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein auf dem besten Weg an die Spitze - trotz aller Widrigkeiten. Die Planung der diesjährigen Festivalausgabe sei eine Herausforderung und äußerst schwierig gewesen, so Kötz. "Alle drei, vier Wochen haben sich die Corona-Verordnungen geändert." Es habe kaum Planungssicherheit bestanden.

Hohes Defizit wegen Mehrkosten und halbvoller Zelte

Das Filmfestival hat diemal nach eigenen Angaben ein Defizit von etwa 200.000 Euro eingefahren. Grund dafür sei, dass die Kino-Zelte nur zur Hälfte besetzt werden durften, außerdem sei der Personalaufwand drei Mal so hoch wie sonst gewesen - wegen der Einlasskontrollen, an denen die Besucher ihre Impfausweise bzw. die Genesenen ihre Nachweise zeigen mussten. Um das finanzielle Defizit auszugleichen, seien Bundesmittel aus dem Sonderfonds der Bundesregierung für Kulturveranstaltungen in Corona-Zeiten beantragt worden, so Kötz.

Finale auf der Parkinsel

Seit dem 1. September waren auf der Parkinsel insgesamt 74 Filme in Kinozelten und im Freien zu sehen, die um den Publikumspreis konkurrierten. Für den diesjährigen Filmkunstpreis, der diesmal nicht dotiert war, waren 17 Filme nominiert. Am Sonntag werden auf dem Festival unter anderem die Preisträger-Filme nochmal gezeigt.

Michelsen und Matthes ausgezeichnet

Die Preise für Schauspielkunst gingen in diesem Jahr an Claudia Michelsen und Ulrich Matthes. Zu Gast auf der Parkinsel waren laut Festival außerdem unter anderem die Schauspieler und Schauspielerinnen Jürgen Prochnow ("Das Boot") , Bjarne Mädel ("Der Tatortreiniger"/ "25 km/h"), Maren Kroymann oder Karoline Eichhorn.