Feste und Veranstaltungen im Herbst und Winter

In Landau sind für den Herbst und Winter einige Feste und Veranstaltungen geplant. Die Stadtverwaltung stellte am Mittwoch Einzelheiten zum geplanten Handelsmarkt und zum Thomas-Nast-Nikolausmarkt mit einer neuen Eislaufbahn vor. Viele Landauer Traditionsfeste sollen trotz Corona in diesem Jahr wieder stattfinden. Nach Angaben der Stadtverwaltung stehen daher bereits jetzt zwei Essensstände und ein Kinderkarussell auf dem Rathausplatz. In der kommenden Woche wird diese „kleine Kerwe“ noch durch ein Fahrgeschäft erweitert. Mitte Oktober gibt es dann anstelle des „Fest des Federweißen“ einen herbstlichen Handelsmarkt mit Verkaufsständen. Auch der beliebte Thomas-Nast-Nikolausmarkt soll im Winter stattfinden. Dabei wird es in diesem Jahr zum ersten Mal eine Eislaufbahn auf dem Untertorplatz geben. Ob und wie die Feste durchgeführt werden, hänge aber immer von der aktuellen Corona-Lage ab.