Pfälzer Ferienwohnungen für Flutopfer aus dem Ahrtal

Als Hilfe für die Flutopfer aus dem Ahrtal wollen einige Betreiber von Ferienunterkünften in der Pfalz ihre Wohnungen im Winter zur Verfügung stellen.

Zu dieser Aktion hatte Rheinhessen-Touristik-GmbH aufgerufen. Auch die Pfalz-Touristik in Neustadt an der Weinstraße hat sich dabei angeschlossen und bewirbt online die Aktion. Das Projekt ist notwendig, da es in vielen Wohnungen und Häusern im Norden von Rheinland-die Energieversorgung durch das Hochwasser zerstört wurde. Strom- und Gasleitungen wurden unterbrochen, Heizräume und Ölvorräte geflutet. Daher muss jetzt bereits für die kalte Jahreszeit vorgedacht werden. Bis zum Winter werden viele dieser Gebäude noch nicht wieder heizbar sein.

Erste Ferienwohnungen in der Pfalz auf dem Portal

Daher wurde ein Online-Portal eingerichtet, über das Betroffene Kontakt zu Vermieterinnen und Vermietern aufnehmen können, die seit Montag freigeschaltet ist.

Laut dem Verein Pfalztouristik sollen bislang 17 Ferienunterkünfte für die Flutopfer in der Pfalz zur Verfügung stehen: unter anderem in Bad Dürkheim, Speyer und Bad Bergzabern. Nach Einschätzung des Vereins könnten in den nächsten Wochen noch mehr Unterkünfte dazu kommen, da die Aktion gerade erst gestartet sei.