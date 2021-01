Die Winzer in Landau müssen ab sofort an die Stadt höhere Beiträge für die Instandhaltung der Feld- und Wirtschaftswege bezahlen. Das hat der Stadtrat am Abend beschlossen. Für die Winzer wird der sogenannte Feldwegebeitrag von 78 auf 100 Euro pro Hektar Weinbergsfläche angehoben. Ob die Beiträge in den Folgejahren noch weiter steigen, will die Stadtverwaltung vom Zustand des 600 Kilometer langen Wegenetzes abhängig machen und im Dialog mit den Winzern entscheiden. Die Betriebe hatten gegen die geplante stufenweise Erhöhung auf 150 Euro pro Hektar Weinbergsfläche protestiert.