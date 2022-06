1.FC Kaiserslautern e.V. gewinnt fast 3.000 neue Mitglieder

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat in den vergangenen Wochen fast 3.000 neue Mitglieder hinzugewonnen. Nach Angaben eines Vereinssprechers, habe das aber nicht nur mit dem Aufstieg in die 2. Fußball Bundesliga zu tun. Vielmehr sei die vor wenigen Wochen gestartete Mitgliederkampagne sehr erfolgreich gelaufen. Der sportliche Erfolg der Profimannschaft habe die Kampagne zuletzt dann noch einmal beflügelt. Bei der Bearbeitung neuer Mitgliedsanträge bittet der Verein gleichzeitig um Geduld. Die Mitarbeiter in der FCK-Geschäftsstelle arbeiteten derzeit im Akkord und bräuchten noch ein paar Tage Zeit.