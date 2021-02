per Mail teilen

Auch wenn Umzüge und Sitzungen nicht wie gewohnt stattfinden können: In der Pfalz muss niemand komplett auf Fastnacht verzichten. Viele Vereine bieten kreative Alternativen.

Fastnacht in Frankenthal im Fernsehen

Natürlich kann auch die Badisch-Pfälzische Fastnacht nicht wie sonst über die Bühne gehen: Die Sitzung ist im Vorfeld aufgezeichnet worden, ohne Publikum im Saal, dafür aber bestimmt mit vielen Leuten zuhause vor dem Bildschirm. Zu sehen ist die Fastnacht nämlich am Sonntag ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine verspricht zweieinhalb Stunden lang ihre besten Büttenredner, Musiker, Tänzer und Sänger auf die Bühne zu schicken, moderiert von Bauchredner Andreas Knecht und dem Zauberer Ted Louis. Anschließend wird die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar sein.

Fastnacht on demand in Kandel, Herxheim und Speyer

Viele Vereine verlegen die Fastnacht einfach ins Netz. Der Carneval-Verein Narrhalla in Herxheim versucht über seine Facebookseite gleich einen komplett virtuellen Karnevals umzug zu organisieren.

Die Bienwald-Karneval-Gesellschaft "Die Krautköpf" aus Kandel posted bis Aschermittwoch regelmäßig Videos auf ihrem Youtube-Kanal. Das macht auch die Speyerer Karnevalsgesellschaft, unter anderem finden sich auf ihrem Kanal Büttenreden, die die jeweiligen Redner zuhause aufgenommen haben.

Der Billigheimer-Ingenheimer Karnevalclub "Purzelhasen" feiert den Fastnachtssamstag gemeinsam als Live-Stream. Zudem gab es im Vorfeld eine Box zu bestellen, mit Konfetti, Sekt, Wein, und einer DVD mit Büttenreden vergangener Jahre.

Kinder in Neustadt bekommen Berliner

Die Blaulichtfamilie - Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Rettungsdienst - will Kindern in Neustadt und seinen Weindörfern am Rosenmontag eine Freude machen. Die Idee: Die Kinder warten zuhause - und wenn sie ein Blaulicht sehen, dann können sie vor die Tür kommen. Dort erhalten sie dann einen gefüllten Berliner. Die Bedingung: Die Kinder müssen verkleidet sein und sich im Vorfeld angemeldet haben.