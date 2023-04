Unbekannte haben in Hochstadt (Kreis Südliche-Weinstraße) 35 frisch gepflanzte Apfelbäume gestohlen. Die Bäumchen auf einer Plantage an der B272 gehörten zu einem Obsthof. Die Betreiber sind sauer.

"Die Diebe haben sich die schönsten rausgesucht, die die am besten gewachsen sind: Bäumchen, die bereits schön verzweigte Äste haben", ärgert sich die Obstanbauerin Carola Wicke am Freitag, die zusammen mit ihrem Mann Tobias einen Obsthof in Hochstadt betreibt. Beide sind sauer.

Geklaute Apfelbäume waren frisch gepflanzt

Gerade hatte der Familienbetrieb sieben Reihen mit jungen Apfelbäumen gepflanzt und nun sind quasi über Nacht 35 Bäumchen verschwunden - vier verschiedene Apfelsorten, ordentlich ausgegraben, mitsamt den Gitternetzen, die sie und ihre Mitarbeiter am jungen Stamm angebracht hatten, um die Bäumchen vor Wildfraß zu schützen. Da jeweils etwa die gleiche Menge der gleichen Obstsorte geklaut wurde, geht die Carola Wicke davon aus, dass die Diebe vom Fach waren.

Die Apfelbäumchen waren alle gesichert. Die Diebe mussten auch die Halteseile durchschneiden. Obsthof Wicke

Obsthof Wicke: Diebe haben die schönsten Apfelbäume ausgegraben

Dazu seien die Täter tief in die Obstplantage hineinmarschiert, erzählt das Paar, wahrscheinlich auch, damit man sie beim Ausgraben nicht beobachten kann. Dabei sei es weniger der finanzielle Schaden, der wehtut - geschätzt etwas mehr als 400 Euro. Vor allem sei es die Arbeit, die mit dem Pflanzen der bis zu zwei Meter hohen Bäumchen verbunden ist.

Als die Familie den Diebstahl vergangene Woche entdeckte, hatte sie ein Déjà-Vu. Denn vor einem Jahr im Februar waren auf der gleichen Plantage schon einmal 40 neu gepflanzte Bäume geklaut worden, ebenfalls ordentlich ausgegraben. Das Paar hatte damals keine Anzeige erstattet. Damals hätten sie und ihr Mann das nicht angezeigt, weil sie dachten, die kriegen die Diebe sowie so nicht. Doch jetzt sei das Maß voll -sie meldeten den Diebstahl der Polizei.

Die Bäume treiben schon aus. Wer sie gestohlen hat, muss sie sehr schnell wieder einpflanzen. Obsthof Wicke

Polizei Landau sucht nach Zeugen für dreisten Diebstahl

Die Polizei und auch Familie Wicke hofft, das jemand etwas Verdächtiges beobachtet hat. Die Plantage liegt direkt neben der vielbefahrenen B272 bei Hochstadt. Die Täter haben höchstwahrscheinlich an der zweispurigen Straße geparkt. Der Zaun sei dort runtergedrückt. "Vielleicht haben wir auch Glück und jemand beobachtet jetzt jemanden beim Pflanzen der Bäume", hofft Carola Wicke. Die Bäume mit ihrem jungen Wurzelwerk müssten schnell wieder in die Erde. Da zur Zeit keine Pflanzzeit für Bäume sei, falle das auf. Das hofft auch die Polizei in Landau und sucht Zeugen.

Die Apfelbäume sind demnach zwischen dem 3. und 6. April gestohlen worden. Der Familie ist durch beide Diebstähle nach eigenen Angaben ein Schaden von rund 900 Euro entstanden.

Und plötzlich fehlen in der Reihe einzelne Bäumchen. Obsthof Wicke

Lücken in der Plantage schwer zu füllen

Der Diebstahl sei auch deswegen sehr ärgerlich, weil die Lücken in der Obstplantage jetzt nur schwer zu füllen sind. Baumschulen verkaufen ihre Bäume nur in größeren Mengen. Einzelne Bäume bekommt man nicht so leicht auf dem Markt und wenn, dann nur sehr viel teurer. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum die Bäume geklaut wurden, mutmaßt Wicke. Wer nur wenige Apfelbäume pflanzen will, kommt schwerer an die Pflanzen ran.