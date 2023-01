per Mail teilen

Die Prunksitzungen zur Fasnacht sind in der Pfalz gut nachgefragt. Nachdem die Fasnachtsveranstaltungen in der Corona-Pandemie ausfallen mussten, scheint es jetzt Nachholbedarf zu geben.

Die Karnevalsvereine in der Südpfalz sind sehr zufrieden mit dem Kartenvorverkauf für ihre Fastnachtsveranstaltungen. Dieses Jahr kann die Fastnacht im Saal erstmals wieder ohne Corona-Auflagen gefeiert werden - also ohne Masken, ohne Einlasskontrollen, ohne Tests. Nach der Corona-Pause sei der Vorverkauf zuerst schleppend angelaufen - aber nun gingen die Karten gut weg, heißt es beispielsweise beim Herxheimer Verein CV Narrhalla. Für die Prunksitzungen und den Schmutzigen Donnerstag gebe es noch ein paar Karten.

Die Kindertanzgarde des Karnevalvereins "Herxemer Wind" bei einer Prunksitzung Karneval Verein Herxemer Wind

Fastnacht in Offenbach und Wörth: Gute Nachfrage

Bei den Froschköpp aus Offenbach an der Queich heißt es, der Kartenvorverkauf laufe wie früher sehr gut. Für die zweite Prunksitzung seien die Karten ruckzuck ausverkauft gewesen, für die anderen Veranstaltungen gebe es noch Tickets.

Auch die beiden Veranstaltungen der Altrhein-Narren in Wörth sind nach Vereinsangaben nahezu ausverkauft. Bei der traditionellen Damensitzung am 3. Februar mussten die Gäste im Vorfeld mehr für ihr Ticket zahlen als früher – als Grund nennt der Verein die allgemein gestiegenen Preise. Anders in Bellheim: hier sind die Kartenpreise gleich geblieben. Vielleicht ein Grund, warum ihr Verkauf besser laufe als früher, sagen die dortigen Narren.

Saalfastnacht in Ludwigshafen: Kartenverkauf mal so, mal so

Ein gemischtes Bild zeigt sich in Ludwigshafen: Christoph Heller vom Großen Rat der Ludwigshafener Karneval-Vereine sagt, bei manchen Vereinen in der Stadt laufe der Kartenverkauf gut, bei anderen eher schleppend. Karten für Seniorensitzungen loszubekommen, sei schwierig. Nach der langen Corona-Pause müssten die Älteren erst wieder für die Saalfastnacht motiviert werden. Manche hätten auch Angst, dass sie sich bei einer großen Veranstaltung mit dem Corona-Virus anstecken könnten.

Prunksitzungen fielen durch Corona oft mehrere Jahre hintereinander aus und können nun wieder stattfinden Karneval Verein Herxemer Wind

Zusammenhang zu abgesagten Umzügen?

Die Fastnacht in der Pfalz spielt sich bis Aschermittwoch hauptsächlich drinnen ab - die geplanten Umzüge unter anderem in Herxheim, Bellheim und Germersheim wurden abgesagt. Umzüge gibt es noch in Altrip, Bad Bergzabern, Maxdorf/Birkenheide (gemeinsamer Umzug), Mutterstadt und Waldsee. Dass die gute Nachfrage bei den Prunksitzungen aber mit den abgesagten Umzügen zusammenhängt, glauben die Verantwortlichen der Vereine eher nicht.

Die Absage des großen Fastnachtsumzugs Mannheim-Ludwigshafen habe in dieser Kampagne keine Auswirkungen auf den Kartenvorverkauf, sagt Christoph Heller vom Großen Rat der Ludwigshafener Karneval-Vereine. Doch für die kommenden Jahre befürchtet Heller Schlimmes: Sehen die Menschen draußen keine Umzüge mehr und erleben sie die Straßenfastnacht nicht hautnah mit, dann werde auch das Interesse an der Saalfastnacht sinken.