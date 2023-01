Wo gibt es noch Fastnachtsumzüge in der Vorder- und Südpfalz?

Viele Karnevalsvereine in der Pfalz haben ihre Faschingsumzüge für dieses Jahr abgesagt, vor allem wegen der neuen Sicherheitsauflagen. Der SWR hat mal geschaut, wo noch was geht.

Der größten Fastnachtsumzüge gehen in diesem Jahr wohl in der Südpfalz über die Bühne - von Germersheim über Bellheim bis nach Herxheim bei Landau. Los geht es am Samstag, den 18.2. um 13.01 Uhr mit dem Umzug an der Stadthalle Germersheim.

Beim Fastnachtsumzug in Germersheim werden wieder Tausende von Zuschauern an der Strecke erwartet, die ausgelassen die tollen Tage feiern. Pressestelle Karnevalverein Germersheim „Die Rhoischnooke“ 1960 e.V.

"Die Rhoischnooke": maximal 60 Zugnummern durch Germersheim

Michael Butz, 1. Vorsitzender der "Rhoischnooke", die von jeher den Faschingsumzug organisieren, freut sich, dass die Karnevalsvereine aus der Region nach zwei Jahren coronabedingter Pause nun endlich bald wieder zusammen durch Germersheim ziehen und gemeinsam feiern können.

Allerdings stöhne auch der Germersheimer Karnevalsverein unter den strengen Auflagen für die Sicherheit an der Umzugsstrecke, so Butz. Ohne die Hilfe der Stadt und Behörden könnte man das nicht schaffen. So seien etwa 100 Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte des Roten Kreuzes an der Strecke im Einsatz. Die falle in diesem Jahr wegen der vielen Baustellen in Germersheim deutlich kürzer aus als gewohnt, nämlich nur etwa 1,5 Kilometer.

Bei den Zugteilnehmern sei 60 die Obergrenze, so der Rhoischnooke-Vorsitzende. Dabei habe er Zweifel, ob so viele Umzugswagen wie früher mitfahren. Denn die Vereine müssten dafür erstmals eine Betriebserlaubnis vorlegen. Und das erhöhe die Hürde noch, mit viel Zeit und Herzblut ehrenamtlich Umzugswagen zu gestalten.

Der Fastnachtsumzug in Bellheim 2019 vor dem Corona-Lockdown SWR

In Bellheim heißt es endlich wieder Bellem Ahoi!

Am Faschingssonntag, den 19.2. um 13:31 setzt sich in Bellheim im Kreis Germersheim der traditionelle Faschingsumzug in Bewegung. Die Karnevalgesellschaft Bellheim (KGB ) freut sich wieder auf bunte, phantasievolle Kostüme und Wagen. Die Anmeldungen laufen noch, aber man rechne wieder wie vor Corona mit 45 Zugnummern, so Evi Bleimaier vom KGB Vorstand.

Das sei auch genug, denn der Umzug müsse ja auch organisierbar sein, unter anderem wegen der Sicherheitsvorkehrungen. So müsse nur ein kleiner Teil der Umzugsstrecke durch die Hauptstraße zusätzlich abgesperrt werden. Auf und um den Kerweplatz wird wieder bei der Straßenfastnacht ausgelassen gefeiert.

Der Karneval Verein "Herxemer Wind" bei der Kampagne 2019/2020 Karneval Verein Herxemer Wind

In Herxheim größter Fastnachtsumzug der Vorder- und Südpfalz

Nachdem der gemeinsame Umzug von Mannheim und Ludwigshafen dieses Jahr abgesagt wurde, wird Herxheim im Kreis Südliche Weinstraße nun zur größten Fastnachtsmetrople der Region. Der Umzug dort steigt am Fastnachtsdienstag, den 21.2..

Dann sind in der Hauptstraße im Herxheimer Ortskern wieder die Narren los. Die Obergrenze werde bei 90 Zugnummern liegen, so Hans-Peter Knoll vom zuständigen Verein "Narrhalla Herxheim". Allerdings sei er nicht sicher, ob in diesem Jahr wirklich so viele Teilnehmer zusammenkommen.

Narrhalla Herxheim muss Eintritt für Umzug erhöhen

Vom Verein mit rund 300 Mitgliedern seien die meisten an der Strecke, um für Sicherheit zu sorgen. Die vielen weiteren ehrenamtlichen Einsatzkräfte und die Polizei werden aber auch von einem Security-Dienst unterstützt. Das habe sich bewährt bei den Massen von Zuschauern, so Knoll. Allein beim letzten Umzug 2020 waren etwa 20.000 Zuschauer an der Strecke.

Um die Kosten für den Fastnachtsumzug bestreiten zu können, hatte der Umzug bereits seit 2016 Eintritt gekostet, bisher einen Euro. Das sei aber nicht mehr zu halten, so Knoll: "Der Einlass muss hochgesetzt werden auf mindestens zwei Euro, weil uns die Kosten davonlaufen." Wie viel der Eintritt letztendlich kostet ist noch unklar.

Nur kleinere Umzüge in der Vorderpfalz

In der Südpfalz gibt es zudem noch kleinere Umzüge, wie etwa in Wörth (Kreis Germersheim). Und der Verein "Hutschelhexen" bietet an Altweiberfastnacht, also am 16.2., in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) wieder ein besonderes Spektakel: den sogenannten Hexensprung, bei dem die nach alemannischem Brauchtum als Hexen verkleideten Vereinsmitglieder ab 19.11 Uhr über ein großes Feuer springen.

In der Vorderpfalz organisieren vor allem im Rhein-Pfalz-Kreis einige eingefleischte Vereine zumindest kleinere Umzüge. Die Maxdorfer "Floßbachschwalben" kümmern sich gemeinsam mit dem benachbarten Birkenheide am 18.2. um einen Umzug mit immerhin etwa 60 Nummern. Im Anschluss werde zum Feiern auf dem Kerweplatz eingeladen, so der Vorsitzende Steffen Stripf.

"Die Wasserhinkle" in Alttrip legen am Rosenmontag los und "die Geeßtreiwer“ in Mutterstadt am Fastnachtsdienstag, ebenso wie der Karnevalverein "UNO 1949" in Waldsee.

Übrigens: Es unterscheidet sich teils von Verein zu Verein, ob als Narren-Schlachtruf Ahoi oder Helau durch die Pfälzer Gassen hallt.