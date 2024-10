FAQ: Der Winzerfestumzug in Neustadt

Die Zugstrecke ist für den Verkehr ab 12.30 Uhr gesperrt. Bis 18.30 Uhr soll der Verkehr dann wieder freigegeben werden. Das betrifft auch die Busse: Die Haltestellen am Bahnhof und die Ersatzhaltestellen in der Landauer Straße sowie die Haltestellen in der Moltke- und Hohenzollernstraße sind gesperrt. Es soll eine Ersatzhaltestelle auf der Landauer Straße in Richtung Osten geben. Die Busse werden dann um die Innenstadt umgeleitet.