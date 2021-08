Nach Angaben von Erziehungsberatungsstellen des Diakonischen Werks Pfalz, hat die Corona-Pandemie viele Familien an die Grenzen ihrer Belastbarkeit geführt. Eine Beratung könne in vielen Fällen helfen. Für viele Familien seien die gewohnten Möglichkeiten, Stress abzubauen durch Corona weggefallen, sagte eine Erziehungsberaterin gegenüber dem SWR. So hätten zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen, Distanzunterricht in der Schule und weniger Sportangebote auch dazu beigetragen, dass sich familiäre Krisen verschärft hätten. Je nach Leidensdruck sei es sinnvoll, die Hilfe einer Beratungsstelle des Diakonischen Werks in Anspruch zu nahmen. Das sei auch ohne persönlich zu erscheinen, telefonisch, über Mail oder Chat möglich. Professionelle Beraterinnen könnten helfen, aus einer Krisensituation wieder herauszukommen, erklärte die Diplom-Pädagogin des Hauses der Diakonie Bad Dürkheim auf Anfrage.