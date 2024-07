Schlägerei bei Beerdigung in Ludwigshafen

per Mail teilen

Von wegen "letzte Ruhe": Eine Beerdigung im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim ist am Samstag offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen.

Der Polizei zufolge gerieten auf dem Friedhof in Oggersheim bei einer Beerdigung zwei trauernde Familien aneinander. Zunächst beleidigte man einander, dann wurde an Haaren gezogen, gekratzt, geschubst und schließlich auch zugeschlagen. 30 Menschen waren daran beteiligt. Es ging derart hoch her, dass die Polizei mit sechs Streifen anrücken musste, um die Parteien zu trennen. Im Bericht der Beamten ist von "Beleidigungen und Körperverletzungen" die Rede.

Die Polizisten haben alle Beteiligten des Friedhofs verwiesen.