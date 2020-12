per Mail teilen

Eine Familie, die sich im Wald in der Nähe der Kalmit bei Maikammern (Südliche Weinstraße) verirrt hatte, hat am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Einsatzkräfte berichteten, war gegen 17:30 Uhr ein Notruf der Familie eingegangen. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit in Verbindung mit frostigen Temperaturen sei umgehend eine Vermisstensuche durch die Polizei und die Feuerwehren eingeleitet worden. Der Standort der Familie sei vor Ort durch Blaulicht und Martinshorn näher eingegrenzt worden. Gegen 18:10 Uhr wurde die Familie auf einem Waldweg wohlbehalten gefunden.