Deidesheim geht gegen falsch parkende Touristen vor

Ordnungskräfte der Verbandsgemeinde Deidesheim gehen am Wochenende verschärft gegen falschparkende Autofahrer vor. Wie der Leiter des Ordnungsamtes dem SWR sagte, waren am vergangenen sonnigen Wochenende Touristen aus ganz Deutschland nach Deidesheim und in die umliegenden Gemeinden gekommen. Die engen Straßen von Deidesheim seien zugeparkt worden, so dass an mehreren Stellen kein Durchkommen für Rettungsfahrzeuge war.

Um an diesem Wochenende ein erneutes Verkehrschaos zu verhindern, seien Schilder aufgehängt worden. Sie weisen auf Parkplätze hin, warnen aber auch davor, dass abgeschleppt wird. Mehrere Abschlepp-Unternehmen hielten sich bereit und es seien auch mehr Mitarbeiter vom Ordnungsamt im Einsatz.