Auto parkt auf Kinderspielplatz in Limburgerhof

In Limburgerhof (Rhein-Pfalzs-Kreis) wurde am Donnerstagabend ein Auto gefunden, das mitten im Sandkasten eines Spielplatzes stand. Mögliche Insassen waren nicht in Sichtweite.

Gegen 19 Uhr wurde der Polizei in Schifferstadt ein kurioser Fund gemeldet. Ein unbeschädigtes, aber abgeschlossenes Auto stand im Sandkasten des Kinderspielplatzes in der Bliesstraße. Die Polizei ermittelte den Fahrzeughalter und kontaktierte ihn. 83-Jähriger: "Ich habe mich verfahren" Der 83-jährige Besitzer des Autos sagte der Polizei, er habe sich verfahren und sich dann auf der Sandfläche festgefahren. Er sei dann nachhause gegangen, um einen Abschleppdienst anzurufen. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet.