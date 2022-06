In Landau sorgt ein gefälschtes Flugblatt für Ärger

Mitten im Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt in Landau taucht plötzlich ein gefälschtes Infoblatt der Stadt auf. Darin verspricht der Grünen-Kandidat einen kostenlosen Nahverkehr ab September.

Das Schreiben der Stadt Landau bringt Unruhe in den Wahlkampf um die Nachfolge von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU), der sein Amt wegen eines anderen Jobs vorzeitig aufgibt. In dem Brief, der bei mehreren Haushalten im Briefkasten lag, verspricht Lukas Hartmann - Beigeordneter und OB-Kandidat - angeblich, dass der Öffentliche Nahverkehr in Landau auch nach Ablauf des 9-Euro-Tickets bis Ende des Jahres kostenlos bleibt.

Lukas Hartmann, grüner Umwelt- und Mobilitätsdezernent in Landau will Oberbürgermeister werden. Pressestelle Stadtverwaltung Landau

Landau: Infoblatt verspricht kostenlosen Nahverkehr für alle

Die Stadt Landau wolle ab dem 1. September bis zum 31. Dezember ein "Verkehrswendeprogramm" umsetzen, heißt es weiter in der Fälschung. Das schütze das Klima und schone die Finanzen, heißt es in dem Schreiben. Und weiter "Sie müssen zur Mitfahrt in Bus und Bahn kein Ticket kaufen!" Im gleichen Zeitraum könnten auch Studierende am Campus Landau rund um die Uhr kostenlos den Öffentlichen Nahverkehr nutzen - und zwar im gesamten Gebiet der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) und der Karlsruher Verkehrsbetriebe (KVV).

Dieses gefälschte Schreiben lag in diesen Tagen in den Landauer Briefkästen. SWR

Landau: Grüne sprechen von "Desinformationskampagne"

Das Schreiben ist nicht echt. Hartmanns Parteikollegen von "Bündnis 90/Die Grünen", Helen Prats-Baumann und Benedikt Wiechmann, haben sich am Montag von dem Schreiben distanziert: "Die GRÜNEN in Landau verurteilen den unrechtmäßigen Diebstahl der Identität von Lukas Hartmann sowie die widerrechtliche Verwendung des städtischen Briefkopfs zu Desinformationszwecken zutiefst", heißt es in einer Pressemitteilung.

Landau: Urheber des Schreibens angezeigt

Die Grünen in Landau haben rechtliche Schritte "gegen diesen Identitätsdiebstahl und die gezielte Desinformation" eingeleitet, Das heißt Anzeige wegen des gefälschten Schreibens erstattet. Auch die Stadtverwaltung hat den oder die anonymen Urheber bereits angezeigt. Der städtische Briefkopf in dem Schreiben sei ohne Erlaubnis verwendet worden, teilte die Stadtverwaltung mit.