Falscher Priester aus Lingenfeld mehrfach verurteilt - aber nicht rechtskräftig

Ein junger Mann aus Lingenfeld ist vom Amtsgericht Landau wegen Betrugs verurteilt worden. Er hatte sich als Priester ausgegeben und in Gottesdiensten Menschen verbotenerweise gesegnet.

Wie die Zeitung "Die Rheinpfalz" am Montag mitteilt, hat das Amtsgericht Landau den Mann wegen insgesamt 19 Betrugsfällen, einem Diebstahl, sowie in einem Fall wegen Missbrauchs von Titeln zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Laut Gericht hatte der 23-Jährige im liturgischen Gewand eines katholischen Pfarrers ohne Berechtigung Gemeindemitglieder gesegnet. In das Urteil floss auch ein Fall des besonders schweren Diebstahls ein. Der Mann ging in Berufung, weshalb sich demnächst eine Kammer des Landgerichts Landau mit dem Fall befassen wird.

Falscher Priester hatte Kind getauft

Nach SWR-Recherchen war ein guter Teil der Vorfälle in einer Kirchengemeinde in Winnenden bei Stuttgart in Baden-Württemberg geschehen. Er hatte dort einem ihm bekannten afrikanischen Vertretungspriester gesagt, er sei inzwischen zum Priester geweiht worden und hatte daraufhin mehrere Messen gehalten. Auch hatte er ein Kind getauft. Nach weiteren SWR-Informationen hatte der Mann einen Kelch und eine Stola (Teil des Priestergewandes, dass um die Schultern gelegt wird) auf Rechnung des Bistums Speyer gekauft. So war der Schwindel aufgeflogen, denn ein Mitarbeiter des Bistums Speyer hatte wegen dieses Kaufs in Winnenden angerufen.

Lingenfelder wollte schon als Jugendlicher Priester werden

Nach SWR-Informationen war der 23-Jährige in seiner Jugend als Messdiener in seiner Heimatgemeinde engagiert. Dort sei er bekannt dafür gewesen, dass er Priester werden wollte. Nach dem Abitur habe er aber kein Studium aufgenommen, zwischenzeitlich habe er im Einzelhandel gearbeitet. Im Anschluss habe die Pfarrjugend nach SWR Informationen den Kontakt zu dem Mann verloren. Besonders im Religionsunterricht sei er durch gute Leistungen aufgefallen und habe 2018 den Religionspreis der Speyerer Dompfarrei bekommen, berichtet das katholische Nachrichtenportal katholisch.de. Das Bistum Speyer bestätigte dem SWR, dass der Mann nie in der Ausbildung zum Priester gewesen sei. Auch habe er sich nie am Priesterseminar beworben.

Weitere Verurteilung gegen Südpfälzer

Auch vom Amtsgericht Stuttgart war der 23-Jährige verurteilt worden. Dort bekam er eine 15-monatige Haftstrafe ohne Bewährung für die Fälle in Winnenden. Allerdings ist der Mann auch gegen dieses Urteil in Berufung gegangen. Ansonsten wäre aus beiden Urteilen eine Gesamtstrafe gebildet worden, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Landau dem SWR. Anzeige erstatteten die beiden Bistümer Speyer und Rottenburg-Stuttgart.