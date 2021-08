Eine 87-jährige Frau im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt ist Opfer eines angeblichen Handwerkers geworden. Nach Polizeiangaben stellte der Betrüger sich am Montag in der Mittagszeit als Monteur vor, der die Wasserrohre überprüfen müsse. Die Seniorin forderte er auf, ihre Schränke in der Küche auszuräumen und auf einen laufenden Wasserhahn zu achten. In der Zwischenzeit habe der unbekannte, etwa 25 Jahre alte Täter Schmuck und Bargeld aus dem Wohnzimmer der 87-jährigen gestohlen.