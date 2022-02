Frankenthal: Gericht verurteilt angeblichen Handwerker

Weil er einer Seniorin für die erfundene Bekämpfung eines Holzwurms fast 70.000 Euro abgeknöpft hat, stand ein falscher Handwerker in Frankenthal vor Gericht. Der Mann hat den Betrug zugegeben.

Amtsgericht Frankenthal SWR

Gleich zum Prozessauftakt am Dienstag zogen sich Staatsanwaltschaft, Gericht und Verteidigung zu einem sogenannten Rechtsgespräch zurück. Das Ergebnis: ein Deal, der das Verfahren noch am gleichen Tag beendet hat. Die Prozessbeteiligten einigten sich darauf, dass das Opfer 18.000 Euro vom Angeklagten erhalten soll. Das Gericht hatte von dem Angeklagten außerdem eine Luxus-Uhr und einen Mercedes eingezogen, um den Schaden zu begleichen. Der Erlös – 45.000 Euro - soll ebenfalls an die betrogene Seniorin gehen. Der Angeklagte hat die Taten eingeräumt. Dafür kommt er mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten davon. Er könne sich bei seinen Anwälten bedanken, die ihn zum Geständnis geraten haben, so der Richter. Andernfalls wäre die Strafe für den Betrug deutlich höher ausgefallen.

Die Verhandlung am Dienstagvormittag vor dem Amtsgericht in Frankenthal SWR

Die Masche mit dem Holzwurm

Der Mann hat der Frau von August 2020 bis September 2021 mehrere zehntausend Euro abgeknöpft. Die Masche: Zunächst hat ein Bekannter von ihm der Frau erzählt, ihr Haus sei vom Holzwurm befallen – was die ältere Dame ihm auch geglaubt hat. Danach hat sich dann der Verurteilte bei ihr unter falschem Namen als Handwerker vorgestellt, der den Holzwurm beseitigen könne. Innerhalb eines Jahres ließ er sich 22 Mal die angebliche Holzwurm-Bekämpfung bezahlen - insgesamt mit knapp 68.000 Euro.

Zwei Komplizen wurden nicht geschnappt

Laut Staatsanwaltschaft konnten zwei mutmaßliche Komplizen des Mannes nicht ermittelt werden. Diese beiden Männer sollen sich bei der Seniorin in Frankenthal ebenfalls als Handwerker ausgegeben und für die angebliche Holzwurm-Beseitigung hohe Summen erhalten haben - bis zu 84.000 Euro. Daher belaufe sich die tatsächliche Schadenssumme auf rund 200.000 Euro, so die Staatsanwältin.