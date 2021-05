Ein falscher Handwerker hat in Ludwigshafen aus der Wohnung eines älteren Mannes mehrere hundert Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Unbekannte am Dienstag gegenüber dem 70-jährigen vorgegeben in dem Haus im Stadtteil Süd einen Wasserrohrbruch zu reparieren. Daher müsse er auch die Rohre in der Wohnung des Bewohners prüfen. Dann bat er sein Opfer im Badezimmer die laufende Duschbrause zu halten. Währenddessen habe der Unbekannte die anderen Zimmer durchwühlt, das Geld erbeutet und sei geflüchtet. Der 70-jährige verständigte daraufhin die Polizei. Der Dieb habe blau-graue Arbeitskleidung und weiße Handschuhe getragen, so die Polizei.