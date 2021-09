Nach peinlicher Wahl-Panne in Ludwigshafen: Keine neue Abstimmung nötig

Nach einer Panne in einem Wahllokal im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim steht jetzt fest: Die Wahl in dem Stimmbezirk wird nicht wiederholt. In einem Wahllokal waren Stimmzettel der Landtagswahl vom März ausgegeben worden.

Helfer hatten in einem Wahllokal am Sonntag 39 Wahlzettel von der Landtagswahl im März an die Wahlberechtigten ausgegeben. Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) war das Versehen einem Wähler aufgefallen, der sich an Steinruck wandte.

Die Wahlzettel wurden für ungültig erklärt. Die Panne passierte im Wahllokal in der Festhalle Oggersheim im Stimmbezirk 3132. Dort waren 1.096 Menschen wahlberechtigt.

Stadt Ludwigshafen: Keine neue Abstimmung nötig

Eigentlich hätten die Wahlzettel der Landtagswahl längst entsorgt werden sollen, so Steinruck. Die Wahlhelfer hätten sie aber stattdessen wieder ausgepackt und am Sonntag bei der Bundestagswahl ausgegeben. Nach Angaben der Stadt hätte die Wahl in dem Stimmbezirk nur wiederholt werden müssen, wenn im gesamten Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal der Abstand zwischen dem Wahlsieger und dem Zweitplatzierten weniger als 39 Stimmen betragen hätte. Das ist aber nicht der Fall. SPD-Kandidat Christian Schreiber entschied den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal am Sonntag klar für sich. CDU-Kandidat Torbjörn Kartes räumte die Niederlage bereits ein.