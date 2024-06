Falsche Knöllchen in Frankenthal

Die Stadt Frankenthal warnt Autofahrer in der Stadt vor Unbekannten, die täuschend echt aussehende falschen Knöllchen verteilen. Mehrfach sind diese gefälschten Verwarnungen bei Falschparkern in den letzten Tagen aufgetaucht und verunsichern die Autofahrer. Jetzt wendet sich die Stadt Frankenthal deshalb an die Öffentlichkeit.