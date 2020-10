Angebliche Kammerjäger betrügen Frau in Freinsheim

Tierischer Besuch in der Wohnung

Weil sie eine Maus oder Ratte in ihrer Wohnung vermutete, hat eine Frau in Freinsheim nach einem Kammerjäger gesucht. Ihre Tochter fand im Internet Helfer - die sich dann aber als Betrüger herausstellten. Die Maus war am Ende aber gar keine Maus.