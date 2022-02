Eine Kassiererin eines Geschäfts in Speyer hat am Samstag einen falschen 10--Euro-Schein entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, hab ein Kunde ihr die Blüte beim Bezahlen gegeben. Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann den falschen Geldschein als Rückgeld an einer Speyerer Tankstelle bekommen hatte. In der Kasse der Tankstelle seien daraufhin weitere drei falsche 10-Euro-Scheine entdeckt worden. Bereits Anfang der Woche waren nach Polizeiangaben in Speyer falsche 10-Euro-Scheine entdeckt worden.