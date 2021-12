Die Polizei in Grünstadt hat Fahrraddiebe ermittelt und dabei einen gesuchten Straftäter verhaften können. Wie die Ermittler mitteilen, hatten die Täter in Grünstadt zwei E-Bikes gestohlen und kurz danach wieder zurückgebracht. Bei den Ermittlungen zeigte sich das die beiden Personen an weiteren Fahrrad-Diebstählen beteiligt waren. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Täter in Sausenheim konnte eine weitere Person ermittelt werden, die mit Haftbefehl gesucht wurde.