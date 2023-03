Zwei Männer haben am Donnerstagabend einen Fahrkartenkontrolleur in einer Straßenbahn in Ludwigshafen brutal zusammengeschlagen. Offenbar hatten sie keinen Fahrschein.

Die beiden Männer waren laut Polizei gegen 21 Uhr mit der Straßenbahn in der Innenstadt von Ludwigshafen unterwegs, als zwei Kontrolleure ihre Fahrscheine sehen wollten. Der 26-Jährige und sein 30-jähriger Begleiter hatten allerdings keine. Als die Kontrolleure daraufhin ihre Personalien festhalten wollten, weigerten sie sich diese herauszugeben. Zu dem Angriff auf den Fahrkartenkontrolleur kam es an einer Haltestelle im Stadtzentrum von Ludwigshafen. SWR Ludwigshafen: mit Glasflasche auf Kontrolleur eingeschlagen Stattdessen versuchten sie, an der nächsten Haltesstelle zu flüchten, so die Polizei. Als die Kontrolleure sie daran hindern wollten, schlugen die beiden Männer auf einen 60 Jahre alten Kontrolleur ein und stießen ihn zu Boden. Als der Mann am Boden lag, schlugen die Angreifer weiter auf ihn ein und verletzten ihn mit einer abgebrochenen Glasflasche, teilt die Polizei weiter mit. Andere Kontrolleure und Passanten seien dem 60-Jährigen dann zu Hilfe geeilt. Der Kontrolleur kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Angriff auf Fahrkartenkontrolleur: Alkohol und Drogen im Spiel Die beiden Angreifer hatten laut Polizei Alkohol getrunken, die Beamten testeten bei dem 26-Jährigen 0,8 Promille und dem 30-Jährigen mehr als 1,7 Promille Atemalkohol. Die Polizei stellte außerdem ein Springmesser und Drogen bei dem jüngeren Mann sicher. Beide Angreifer müssen sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Erschleichens von Leistungen verantworten.