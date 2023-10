Mädchen in Deidesheim missbraucht - Polizei veröffentlicht Phantombild

per Mail teilen

Ein unbekannter Mann soll im Juli ein neunjähriges Mädchen in Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) missbraucht haben. Die Polizei hat jetzt ein Phantombild veröffentlicht.

Der Mann ist zwischen 70 und 80 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat eine Halbglatze und hört schlecht, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei am Donnerstag mitteilten.

Phantombild der Polizei: So soll der Mann aussehen, der in Deidesheim ein Mädchen belästigte Pressestelle Kriminalinspektion Neustadt

Deidesheim: Mann soll Mädchen unsittlich berührt haben

Der Gesuchte soll die Neunjährige am 7. Juli in Deidesheim angesprochen und unsittlich berührt haben. Das Mädchen rannte nach Hause und vertraute sich ihren Eltern an. Die verständigten die Polizei.

Kripo in Neustadt ermittelt

Die Kripo Neustadt die Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt unter Telefon: 06321/854 - 0 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.