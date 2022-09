Fackeln der BASF in Ludwigshafen brennen nach Stromausfall

per Mail teilen

Im BASF Werk in Ludwigshafen werden seit Dienstagmorgen über fünf Fackeln überschüssige Gase abgebrannt. Grund dafür ist nach Unternehmensangaben ein Stromausfall.

Zu dem Stromausfall sei es gegen 8 Uhr wegen einer technischen Störung im externen Stromnetz gekommen. Er habe 20 Minuten gedauert, so ein Sprecher der BASF. Auslöser sei ein Defekt in einem Hochspannungstrafo des Dortmunder Übertragungsnetzbetreibers Amprion. Wie eine Sprecherin von Amprion dem SWR bestätigte, wird dort nach der Ursache für den Defekt gesucht. Auch am Dienstagabend war noch nichts Neues dazu bekannt.

Werk der BASF in Ludwigshafen 20 Minuten ohne Strom

Durch den Stromausfall am Morgen waren nach Angaben der BASF die Sicherheitssysteme der Produktionsanlagen und dadurch die Fackeltätigkeit aktiviert worden. Kurz darauf war die Stromversorgung im Ludwigshafener Werk nach Unternehmensangaben wieder hergestellt.

Die Fackeln sollen noch bis Mittwoch brennen. Dabei komme es zu Feuerschein und Rußbildung, der weithin sichtbar und hörbar sei. In den sozialen Medien wurde deswegen bereits seit Dienstagmorgen über den Grund für die brennenden Fackeln bei der BASF spekuliert.

Aufsichtsbehörde: Anlagen für Stromausfälle abgesichert

Nach Angaben der zuständigen Gewerbeaufsicht, der Struktur- und Genehmigungs-Direktion Süd, verfügen alle Anlagen - nicht nur bei der BASF -, in denen ein Stromausfall Auswirkungen auf den sicheren Betrieb haben könnte, über Notstromaggregate oder ausreichend große Batteriespeicher, um auch ohne externe Stromversorgung weiterlaufen oder sicher heruntergefahren werden zu können. Diese Notfallvorrichtungen würden von der Aufsichtsbehörde regelmäßig kontrolliert.

Weiterer Stromausfall in Landau

Auch in Landau hatte es am Montagabend einen mehrstündigen Stromausfall gegeben. Nach Angaben des Netzbetreibers Energie Südwest ist die Ursache für die Störung noch nicht bekannt. Von dem Stromausfall zwischen 21 Und 23 Uhr seien die Innenstadt und Teile des Landauer Herbstmarktes betroffen gewesen.