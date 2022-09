Fackeln bei der BASF brennen noch länger

Bei der BASF in Ludwigshafen wird auch in den kommenden Tagen überschüssiges Gas über Fackeln abgebrannt. Dies ist eine Folge eines Stromausfalls am Dienstag. Dabei waren nach Angaben der BASF die Sicherheitssysteme der Produktionsanlagen und dadurch die Fackeltätigkeit aktiviert worden. Durch das Wiederanfahren einer Anlage im Werksteil Nord könne es nun bis Anfang kommender Woche zu Fackeltätigkeiten kommen. Die Flammen und Rußfahnen sind in der Region weithin sicht- und hörbar.