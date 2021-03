per Mail teilen

Der Landkreis Germersheim ist seit zwei Wochen Corona-Hotspot. Viele Leute haben sich mit der hochansteckenden britischen Mutante infiziert. Aber wo? An Bushaltestellen, vor dem Supermarkt oder im Schnellimbiss, glaubt das Gesundheitsamt.

Maßnahmen gegen das Coronavirus richten sich häufig nach dem Inzidenzwert. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Federico Gambarini

Das Gesundheitsamt im Landkreis Germersheim hat die Ansteckungsorte identifiziert, die für den auffallend hohen Corona-Inzidenzwert im Kreis verantwortlich sein sollen. Nach Angaben von Landrat Fritz Brechtel (CDU) haben die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bei der Nachverfolgung der Kontakte herausgefunden, dass sich die meisten Betroffenen in und vor Supermärkten, in Schnellimbissen und an Bushaltestellen angesteckt haben.

Die britische Mutante breitet sich im Landkreis aus

Viele der Infizierten hätten sich mit der britischen Mutante angesteckt - die sei vier Mal so ansteckend wie das normale Virus, sagte der Landrat dem SWR.

Wegen des hohen Inzidenzwertes von über 100 bekommt der Landkreis vom Gesundheitsministerium in Mainz knapp 6.000 Extra-Impfdosen. Zur Begründung hieß es, das Ministerium wolle damit auch der besonderen Situation des Landkreises Germersheim als Grenzregion zu einem Mutations- und Risikogebiet Rechnung tragen.

Landkreis Germersheim: Auch am Wochenende wird geimpft

Der Landkreis Germersheim habe zugesagt, die zusätzlichen Impfdosen vollständig bis Ende der kommenden Woche zu nutzen. Dazu sollen erstmalig auch am Wochenende Impftermine angeboten werden. Seit zwei Wochen liegt der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Germersheim über 100.