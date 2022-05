Dampfaustritt bei BASF löst explosionsartige Geräusche aus

Besorgte Anwohner haben in der Nacht zum Samstag einen Polizeieinsatz ausgelöst: In Ludwigshafen-Friesenheim waren kurz nach Mitternacht "explosionsartige" Geräusche zu hören. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Als Ursache der bedrohlichen Geräusche wurde ein Leck in einer Dampfleitung beim Chemiekonzern BASF ausgemacht. Sicherheitsventile hätten dann Dampf und Rauch abgegeben, so die Polizei. Umweltschädliche Stoffe seien nicht festgestellt worden.