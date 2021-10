Speyer: "Expedition Erde“ im Historischen Museum der Pfalz

Wie viele Säugetiere leben unter der Erde? Welche Aufgaben übernehmen sie? Welche Rolle spielen die Pflanzen? Um diese und andere Fragen geht es ab Sonntag in einer neuen Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer.

Die Mitmachausstellung "Expedition Erde" soll Familien auf eine Entdeckungstour zu Pflanzen und Tieren schicken, die ganz oder teilweise unter der Erde leben. Das Museum will nach eigenen Angaben vermitteln, wie wichtig es ist, mit der Ressource Boden achtsam umzugehen. An sogenannten Mitmachstationen lernten die Besucher beispielsweise, dass Pilze riesige Netzwerke unter der Erde anlegen, oder wie wichtig Regenwürmer sind.

Was macht gute Erde aus? An manchen Stationen dürfen die Kinder auch tasten und fühlen. Historische Museum der Pfalz

Die Ausstellung wurde in Wien entwickelt

Die Bedeutung von Pflanzen und Tieren in und unter der Erde werde an Punkten wie der Forschungsstation zur Photosynthese oder in einem begehbaren Traktor erlebbar gemacht. An Medienstationen werde zudem spielerisch Wissenswertes aus der "Welt unter unseren Füssen" vermittelt, wie es das Museum ausdrückt. Die Mitmachausstellung "Expedition Erde" in Speyer ist ursprüngglich ein Projekt des Wiener Kindermuseums Zoom. Im Historischen Museum der Pfalz kann man sie sich jetzt bis zum 19.Juni anschauen und erleben.