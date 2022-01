per Mail teilen

Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Montagmittag in der Speyerer Innenstadt ein Mann vor einer 17-Jährigen entblößt. Erst als die Jugendliche weggerannt sei, habe sich auch der Exhibitionist entfernt. Der Mann soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein und schwarze Jogginghosen, eine dunkle Winterjacke und eine rot-weiß-grüne Mütze getragen haben. Die Polizei in Speyer bittet um Hinweise.