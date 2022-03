Mehr Austritte aus Evangelischer Kirche der Pfalz

Im vergangenen Jahr gab es bei der Evangelischen Kirche der Pfalz deutlich mehr Kirchenaustritte als im Jahr zuvor. Wie aus neuesten Zahlen hervorgeht, hat die Landeskirche im Jahr 2021 mehr als 6.500 Mitglieder verloren.

Nach Angaben der Evangelischen Kirche der Pfalz sind etwa 1.700 mehr Menschen ausgetreten, als im ersten Corona-Jahr 2020. Der hohe Anstieg sei vermutlich ein Nachholeffekt nach der geringen Austrittszahl im Jahr zuvor. Den Austritten gegenüber stünden knapp 2.900 Taufen und rund 400 Kircheneintritte. Die Gesamtzahl der Kirchenmitglieder lag Ende Dezember bei etwa 470.000. Laut Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst bleibe es eine Herausforderung, dass so viele Menschen der Kirche den Rücken kehrten. (Viele wüssten offensichtlich nicht mehr, was sie bei der Evangelischen Kirche finden können, oder hätten das Vertrauen in die Institution verloren.) „Daran müssen und werden wir arbeiten“, so Wüst. Bundesweit verlor die Evangelische Kirche 2021 eine halbe Million Mitglieder.