Evangelische Kirche der Pfalz löst zwei Pfarrstellen auf

Mit dem Jahreswechsel hat die Evangelische Kirche der Pfalz zwei Pfarrstellen aufgelöst. Betroffen sind die Friedenskirchengemeinde in Frankenthal mit rund 900 Gläubigen und die Pfarrstelle Asselheim-Albsheim-Mühlheim bei Grünstadt mit rund 800 Mitgliedern. Beide Stellen werden Nachbar-Pfarrstellen zugeordnet, die Kirchengemeinden bleiben aber bestehen, so die Landeskirche auf Anfrage. In beiden Fällen hätten die Presbyterien, die gewählten Vertreter in den Gemeinden, einstimmig für die Zusammenlegung der Pfarrstellen gestimmt.