60 Jugendliche aus Schifferstadt lauschen den Worten einer Frau: Eva Szepesi erzählt als Zeitzeugin von ihrer Zeit in Auschwitz als 12-Jährige.

Für die Schülerin Hannah Weber ist es ein bewegender Moment gewesen, aus dem Buch der Zeitzeugin Eva Szepesi vorzulesen: "Es ist emotional, wenn man der Frau in die Augen schaut und weiß, das ist eine Holocaust-Überlebende aus Auschwitz." Eva Szepesi hat als eine von wenigen Kindern Auschwitz überlebt, heute - mit 91 Jahren - erzählt sie vor Schülerinnen und Schülern in Schifferstadt ihre Geschichte: "Ich will denen, die Auschwitz nicht überlebt haben, eine Stimme geben."

"Das Schlimmste, was mir bis dahin zugestoßen war"

Einige Schüler der Realschule Plus und des Gymnasiums lesen aus ihrem Buch vor. Dort schildert sie auch schöne Stellen, wo sie von einer behüteten Kindheit in Ungarn erzählt, wie sie Chanuka und Weihnachten mit den Nachbarn feierten. Doch dann kommt das Kapitel über Auschwitz. Das ist die Stelle, aus der Schülerin Hannah Weber vorliest: "Was dann folgte, war das schlimmste, was mir bis dahin zugestoßen war. Ohne zu zu zögern schnitt sie mir meine geliebten Zöpfe ab."

Das Vernichtungslager überlebte Szepesi nur, weil die damals 12-jährige sagte, dass sie schon 16 sei - das verhinderte die sofortige Vergasung. Bei der Befreiung von Auschwitz hielten die Aufseher sie für tot, das rettete sie vor dem Todesmarsch. Diese Dinge erzählt sie den Schülern, 60 Jugendliche sitzen still schweigend da, lauschen. "Ihre Augen haben teils getränt und deshalb geht das einem viel näher, als wenn man das in einem Schulbuch liest," sagt die Schülerin Joana Langhauser.

"Das Tattoo gehört zu mir"

Durch das Zeitzeugengespräch moderiert die Schulleiterin. Am Ende haben die Schülerinnen und Schüler noch die Möglichkeit Fragen zu stellen. Nur nicht zur aktuellen Situation, Eva Szepesi möchte sich politisch nicht äußern.

Sie zeigt ihr Tattoo aus Auschwitz - A26877. Das war ihre Häftlingsnummer im Vernichtungslager. Warum sie es sich nie entfernen lassen hat: "Das Tattoo gehört zu mir, es ist ein Teil von mir." Ein Tattoo bedeutete für sie damals Leben - denn wer direkt vergast wurde, bekam keines.