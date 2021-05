per Mail teilen

Für ein neues Forschungsgebäude der Universität Koblenz-Landau wird die im Pfälzerwald beheimatete Edelkastanie als Baumaterial eingesetzt. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums ist das eine absolute Neuheit. Das Projekt zeige in Zeiten des Klimawandels, wie heimische Laubbäume im Holzbau genutzt werden könnten. Das Gebäude soll am Standort der Universität in Eußerthal bei Annweiler gebaut werden. Der Neubau entsteht im Rahmen eines größeren Projekts, das den Forschungsstandort klimaneutral machen soll. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 2,3 Millionen Euro. Das Land fördert den Neubau mit 200.000 Euro.