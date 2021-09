Eulen mit "schwarzer Null" vor der neuen Saison

per Mail teilen

Der Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat die Lizenz für die neue Saison ohne Auflagen bekommen. Das sagte Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler am Dienstagabend bei der Präsentation der neuen Mannschaft. Die Eulen hätten die Zahl der Sponsoren trotz der Pandemie auf 150 erhöhen können. Außerdem hätten Staatshilfen und die Fans zum wirtschaftlichen Überleben des Vereins beigetragen. Durch Corona hätten die Eulen einen Verlust von mehr als 300.000 Euro verkraften müssen und dennoch am Saisonende eine „schwarze Null“ erzielt. Die neue Spielzeit beginnt für Ludwigshafen mit dem neuen Trainer Ceven Klatt am 11. September mit einem Heimspiel gegen den TV Hüttenberg.