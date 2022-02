Eulen mit den meisten Nachholspielen

Die Zwangspause für die Eulen Ludwigshafen in der zweiten Handball-Bundesliga wird immer länger. Nach Angaben des Vereins ist das Heimspiel am Samstag gegen den Dessauer-Rosslauer HV 06 wegen mehrerer Coronafälle bei Dessauer Spielern abgesagt worden. Einen neuen Termin gebe es noch nicht. Zuvor war auch die Partie der Eulen in Hüttenberg ausgefallen. Daher muss Ludwigshafen immer mehr Nachholspiele austragen, die meisten in der Liga. Insgesamt kommen auf die Eulen in dieser Saison bis Juni noch 20 Begegnungen in der zweiten Bundesliga zu. Gegen Dessau wären am Samstag erstmals wieder 2.000 Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle zugelassen gewesen.