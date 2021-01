Neuer Trainer bei den Eulen Ludwigshafen in der Handball-Bundesliga wird Ceven Klatt. Das hat der Verein mittgeteilt. Klatt hat einen Vertrag ab Juli bis zum Sommer 2023 bei den Pfälzern unterschrieben und tritt damit die Nachfolge von Ben Matschke an, der zur neuen Saison als Coach nach Wetzlar wechselt. Aktuell trainiert Ceven Klatt die Rimpar Wölfe in der zweiten Handball-Bundesliga. Bereits am Freitag war über einen Wechsel des 37-jährigen in die Pfalz spekuliert worden.