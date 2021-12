Eulen bei zwei letzten Heimspielen wieder mit mehr Zuschauern

Zu den letzten beiden Heimspielen des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen sind im Dezember jeweils 990 Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle zugelassen. Das hat der Verein mitgeteilt. Wegen der Corona-Pandemie durften beim Heimspiel gegen Gummersbach nur 705 Fans in die Halle. Für alle Zuschauer gilt die 2-G-Plus-Regel. Geimpfte Fans benötigen einen Test, es sei denn, sie haben bereits ihre 3. Impfung erhalten. Die 990-Zuschauer-Regel gilt bei den Heimpartien am Freitagabend um 19 Uhr 30 gegen den VfL Lübeck-Schwartau und am zweiten Weihnachtsfeiertag um 16 Uhr gegen den TV Emsdetten.