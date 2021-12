Die Eulen Ludwigshafen spielen in der 2. Handball-Bundesliga am Freitagabend auswärts gegen VfL Eintracht Hagen. Nach dem 30:25-Erfolg Anfang dieser Woche in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen gegen den Spitzenreiter VfL Gummersbach wartet damit die nächste schwierige Aufgabe für die Eulen. Der Aufsteiger aus Hagen spielt bislang eine starke Saison und liegt auf dem dritten Tabellenplatz in der zweiten Liga. Anwurf in Hagen in der Krollmann Arena ist um 19:30 Uhr.