Eulen verlieren zweites Heimspiel

Die Eulen Ludwigshafen haben ihr Heimspiel am Sonntag in der 2. Handball-Bundesliga gegen EHV Aue aus Sachsen mit 23:25 verloren. Die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel in der Schlussminute der Partie. Max Neuhaus vergab kurz vor Schluss vom Siebenmeterpunkt noch die Chance auf den Ausgleich. Es ist die zweite Heimniederlage der Eulen in dieser Saison. Knapp 1.800 Zuschauer sahen nach Vereinsangaben das Spiel in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. Vor Spielbeginn gab es eine Schweigeminute, bei der Spieler und Fans ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekundeten.