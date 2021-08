per Mail teilen

Die Eulen Ludwigshafen haben beim Sparkassen-Cup in Altensteig ihr erstes Spiel gegen Zweitliga-Konkurrent Bietigheim verloren. Am Freitagabend kassierten die Pfälzer beim Vorbereitungsturnier im Schwarzwald eine 28:30-Niederlage. Den Eulen fehlten in der Partie nach Vereinsangaben zahlreiche angeschlagene Spieler, darunter Pascal Bührer, Hendrik Wagner und Gunnar Dietrich. Das Auftaktspiel zwischen dem TSV Altensteig und Bundesligist TVB Stuttgart war wegen eines positiven Corona-Tests bei Altensteig abgesetzt worden.