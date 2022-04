Eulen verlieren Auswärtsspiel knapp

Die Eulen Ludwigshafen haben ihr Auswärtsspiel am Mittwochabend beim HSC 2000 Coburg knapp mit 31:32 verloren. Die Mannschaft von Trainer Ceven Klatt war mit einem Rumpfkader beim Tabellen-Vierzehnten angetreten. Unter anderem auch wegen coronabedingter Ausfälle. Erstmals wieder zum Einsatz kam dabei Pascal Durak, es war sein erstes Spiel seit Beginn der Saison. Durch die Niederlage rutschen die Eulen in der Tabelle von Rang 6 auf Platz 9 ab. Am Samstag steht bereits das nächste Ligaspiel zuhause gegen die Rimpar Wölfe an.