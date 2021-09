In der zweiten Handball-Bundesliga haben die Eulen Ludwigshafen auch ihr zweites Saisonspiel verloren. Der Bundesligaabsteiger verlor auswärts bei Dessau-Roßlau mit 32 zu 35. Die Eulen stehen damit punktlos am Tabellenende. Sie hatten bereits ihre Auftaktpartie gegen Hüttenberg in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen nicht gewinnen können.