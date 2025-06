Wenn die Eulen Ludwigshafen ihr entscheidendes Saisonspiel antreten, werden sie auf jeden Fall mitfiebern: Uschi und Herbert Flörchinger sind bei jedem Spiel der Handballer dabei.

Schon vor dem Haus von Uschi und Herbert Flörchinger hängen die Eulen. Wer an der Tür des Ehepaars im südpfälzischen Lingenfeld klingeln will, läuft unweigerlich an ihrem Wohnmobil vorbei. An den Fensterscheiben des Campers kleben Bilder: Spieler der Eulen Ludwigshafen, mit verschränkten Armen.

Uschi und Herbert Flörchinger sind treue Fans der Eulen Ludwigshafen. Bei den Heimspielen helfen sie beim Aufbau und beim Abbau. Dazwischen feuern sie während des Spiels die Eulen an. Und sie fahren zu fast jedem Auswärtsspiel mit ihrem Camper. Wie hat das Ehepaar die Saison der Eulen erlebt?

Eulen-Fans: Zu Auswärtsspielen reisen sie mit dem Camper

"Durch Zufall sind wir 2019 zu den Eulen gekommen", sagt Herbert Flörchinger. Damals hat eine Laufkollegin ihnen von dem Verein und der Stimmung in der Friedrich-Ebert-Halle vorgeschwärmt. „Wir waren dann mal dabei; das war so faszinierend, seitdem sind wir Dauerkunden“, sagt Flörchinger.

Uschi und Herbert Flörchinger sind beide 74 Jahre alt. Sie haben früher selbst Handball gespielt und sind Marathon gelaufen. Sie schauen sich fast jede Sportart im Fernsehen an, sagen sie. Aber die Eulen, das ist schon etwas Besonderes.

Mit ihrem Camper fahren sie zu den Auswärtsspielen, nach Lübeck, Essen, Konstanz, eigentlich überall hin. "Wenn es möglich ist, fahren wir schon ein paar Tage früher los und hängen ein paar Tage dran, so als Mini-Urlaub", sagt Uschi Flörchinger. "Aber wir müssen auch rechtzeitig wieder zurück, damit wir dann wieder beim Aufbau des nächsten Heimspiels helfen können".

Spieler der Eulen Ludwigshafen kennen die Fans persönlich

Auch den Eulen ist das Engagement der beiden nicht entgangen: Wenn die Spieler sie sehen, kommen sie vorbei, grüßen das Ehepaar, klatschen mit ihnen ab. Ein Eulen-Spieler saß auch schon mal bei den Flörchingers zuhause, zum Abendesssen. "Das ist eigentlich das schönste daran: Das alle im Verein so offen sind und freundlich", sagt Herbert Flörchinger.

Die Flörchingers erzählen von ihren Auswärtsreisen: Davon, wie sie einmal aus Versehen auf dem VIP-Parkplatz vor einer Sporthalle standen, und die Geschäftsführerin sagte: "Bleiben Sie ruhig hier stehen". Wie sie sich vor dem Auswärtsspiel in Lübeck das Holstentor angeschaut haben. Wie freundlich sie in Essen von den Heimfans empfangen wurden, mit Freibier.

Saisonrückblick der Fans der Eulen Ludwigshafen: Fehlende Konstanz

Eine Saison mit vielen schönen Erlebnissen – auch wenn es sportlich eine Berg- und Talfahrt war, sagt Herbert Flörchinger. "Mal haben wir richtig gut gespielt, dann kamen aber wieder Spiele, die schlecht waren, das hatten wir so nicht erwartet."

Am Samstagabend (18 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle) geht es für die Eulen um alles. Ein Endspiel. Mit einem Sieg bleiben die Eulen-Ludwigshafen in der zweiten Handballbundesliga. Bei einer Niederlage könnten sie absteigen, wenn gleichzeitig die Konkurrenten im Abstiegskampf siegen.

Endspiel der Eulen Ludwigshafen gegen TV Hüttenberg

"Die Spieler müssen so kämpfen wie beim letzten Heimspiel, da haben sie ganz toll gespielt. Wenn sie so spielen, dann klappts auch", sagt Uschi Flörchinger.

Dass das nicht einfach wird, liegt auch am Gegner: Die Eulen spielen gegen TV Hüttenburg – eine Mannschaft, die noch um den Aufstieg kämpft. Was also, wenn es doch nicht klappt? Wenn die Eulen in die dritte Liga absteigen?

"Das wäre sehr, sehr schade, auch für Ludwigshafen. Gerade, weil es der Stadt ja sonst nicht so gut geht", sagt Uschi Flörchinger. "Aber da machen wir uns keine Gedanken drüber, denn wir werden ja nicht absteigen", sagt Herbert Flörchinger.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck: "Wir schreien die Mannschaft zum Sieg"

Ein Optimismus, der auch in Ludwigshafen verbreitet ist: Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck sagt vor dem Spiel am Telefon: "Ich weiß, dass die Mannschaft zuhause in der Eberthölle mit diesen tollen Fans es immer schafft, über sich hinauszuwachsen". Steinruck glaubt an den Sieg. "Die Halle wird mitfiebern und mitschreiben. Und wir schreien unsere Mannschaft zum Sieg."

Uschi und Herbert Flörchinger fiebern und schreien am Samstag mit. und ob in der zweiten oder dritte Liga: Für die beiden geht es nächste Saison weiter, hunderte Kilometer durch die Republik, mit ihrem Camper, für die Eulen.