In der zweiten Handball-Bundesliga haben die Eulen Ludwigshafen am Mittwochabend in Eisenach 23 zu 23 unentschieden gespielt. In der Halbzeit lagen sie noch 13 zu 11 zurück. Mit dem Unentschieden gegen den ThSV Eisenach haben die Ludwigshafener das siebte Spiel in Folge ohne Niederlage beendet.